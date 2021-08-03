Американка Байлз выступила на бревне, ее приветствовали стоя в финале Олимпиады

Американская гимнастка Симона Байлз вернулась к выступлениям в финале Олимпиады в Токио (Япония). Девушка выступила на бревне, набрав 14.000 баллов.

При выходе гимнастки к с наряду все присутствующие в зале приветствовали ее стоя.