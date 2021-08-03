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Американка Байлз выступила на бревне, ее приветствовали стоя в финале Олимпиады

12:20
Симона Байлз. Фото AFP
Симона Байлз. Фото AFP
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Американская гимнастка Симона Байлз вернулась к выступлениям в финале Олимпиады в Токио (Япония). Девушка выступила на бревне, набрав 14.000 баллов.

При выходе гимнастки к с наряду все присутствующие в зале приветствовали ее стоя.

1 августа Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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