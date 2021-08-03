Американка Байлз выступила на бревне, ее приветствовали стоя в финале Олимпиады
12:20
Американская гимнастка Симона Байлз вернулась к выступлениям в финале Олимпиады в Токио (Япония). Девушка выступила на бревне, набрав 14.000 баллов.
При выходе гимнастки к с наряду все присутствующие в зале приветствовали ее стоя.
1 августа Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.
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