Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпиаде в Токио
12:00
Американская гимнастка Симона Байлз примет участие в финале соревнований на бревне на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба федерации спортивной гимнастики США.
Финал соревнований на бревне пройдет во вторник, 3 августа.
Вчера, 1 августа, Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.
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