Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпиаде в Токио

Американская гимнастка Симона Байлз примет участие в финале соревнований на бревне на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба федерации спортивной гимнастики США.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow — Suni Lee AND Simone Biles!! Can't wait to watch you both! — USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021

Финал соревнований на бревне пройдет во вторник, 3 августа.

Вчера, 1 августа, Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.