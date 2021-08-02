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Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпиаде в Токио

12:00
Симона Байлз. Фото The New York Times
Симона Байлз. Фото The New York Times
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Американская гимнастка Симона Байлз примет участие в финале соревнований на бревне на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба федерации спортивной гимнастики США.

Финал соревнований на бревне пройдет во вторник, 3 августа.

Вчера, 1 августа, Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. До этого 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/USAGym/status/1422112558920601601

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