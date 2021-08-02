Российский гимнаст Денис Аблязин занял 6-е место на кольцах в финале Олимпиады в Токио (Япония). Спортсмен набрал 14,833 баллов.

Золотую медаль выиграл гимнаст из Китая Лю Ян, набравший 15.500 баллов. Серебро также у китайского гимнаста Ю Хао (15,300).

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кольца

Финал

1. Лю Ян (Китай) — 15,500

2. Ю Хао (Китай) — 15,300

3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,200

4. Самир Айт Саид (Франция) — 14,900

5. Ибрагим Чолак (Турция) — 14,866

6. Денис Аблязин (Россия) — 14,833