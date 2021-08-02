Российский гимнаст Аблязин занял 6-е место на кольцах в финале Олимпиады в Токио, золото — у Китая
11:34
Российский гимнаст Денис Аблязин занял 6-е место на кольцах в финале Олимпиады в Токио (Япония). Спортсмен набрал 14,833 баллов.
Золотую медаль выиграл гимнаст из Китая Лю Ян, набравший 15.500 баллов. Серебро также у китайского гимнаста Ю Хао (15,300).
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кольца
Финал
1. Лю Ян (Китай) — 15,500
2. Ю Хао (Китай) — 15,300
3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,200
4. Самир Айт Саид (Франция) — 14,900
5. Ибрагим Чолак (Турция) — 14,866
6. Денис Аблязин (Россия) — 14,833
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