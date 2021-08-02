Финалы Олимпийских игр-2020 в спортивной гимнастике на отдельных снарядах с участием российских спортсменов.

В понедельник, 2 августа, в Токио проходят соревнования гимнастов. У мужчин выступают представители команды Олимпийского комитета России (ROC) Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин, у девушек — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

Олимпийские игры-2020. Токио. Спортивная гимнастика 2 августа

Финалы

11.00. Мужчины. Кольца

Наши: Денис Аблязин, Артур Далалоян.

12.00. Женщины. Вольные упражнения

Наши: Виктория Листунова, Ангелина Мельникова.

12.54. Мужчины. Опорный прыжок

Наши: Никита Нагорный, Денис Аблязин.

Смотреть прямые трансляции финалов в спортивной гимнастике на Олимпиаде в понедельник, 2 августа, можно на «Матч ТВ» (и сайте компании).

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