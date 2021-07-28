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Сборная США по спортивной гимнастике выступила с заявлением по поводу снятия Байлз с личного многоборья

09:35
Симона Байлз. Фото Reuters
Симона Байлз. Фото Reuters
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Федерация спортивной гимнастики США выступила с заявлением по поводу решения четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«После медицинского обследования Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио, чтобы сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Симону будут обследовать каждый день, чтобы понять, сможет ли она принять участие в отдельных видах на следующей неделе. В личном многоборье ее заменит Джейд Кэри, которая показала девятый результат в квалификации. Мы полностью поддерживаем решение Симоны Байлз и приветствуем ее смелость. Она решила отдать приоритет своему здоровью. Смелость Симоны показывает, почему она является примером для многих людей», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter федерации спортивной гимнастики США.

Сегодня, 28 июля,стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

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Иван Торопцев все материалы автора

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