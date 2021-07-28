Ронда Роузи поддержала Симону Байлз
28 июля 2021, 23:08
Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи высказалась по поводу критики в адрес американской гимнастки Симоны Байлз, которая решила сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.
«Осуждающие Симону Байлз не понимают, в какой она оказалась ситуации. Пока вы пишете в социальные сети, она находится в сборной на Олимпийских играх. Что бы ни случилось, это не понять извне. Она делает все, что может, учитывая ситуацию, в которой находится», — написала Роузи в Twitter.
28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.
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