Ронда Роузи поддержала Симону Байлз

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи высказалась по поводу критики в адрес американской гимнастки Симоны Байлз, которая решила сняться с личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Осуждающие Симону Байлз не понимают, в какой она оказалась ситуации. Пока вы пишете в социальные сети, она находится в сборной на Олимпийских играх. Что бы ни случилось, это не понять извне. Она делает все, что может, учитывая ситуацию, в которой находится», — написала Роузи в Twitter.

Everyone judging @Simone_Biles doesnt know their foot from their asshole when it comes to being in her position.Shes on the Olympic team while you're on Twitter.Whatever is going on cannot be grasped from outside.She's doing the absolute best she can given the situation she's in. — Ronda Rousey (@RondaRousey) July 27, 2021

28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.