Нагорный поднялся на четвертое место в многоборье после третьего снаряда
14:43
Россиянин Никита Нагорный поднялся на четвертое место в многоборье после выступления на кольцах. Это был третий вид программы.
Россиянин Артур Далалоян занимает седьмую строчку.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Многоборье
Смена 3
1. Сяо Жуотен (Китай) — 43,933 (14,533)
2. Даики Хасимото (Япония) — 43,532 (13,533)
2. Сунь Вэй (Китай) — 43,532 (14,066)
4. Никита Нагорный (Россия) — 43,365 (14,666)
7. Артур Далалоян (Россия) — 42,616 (14,666)
Читайте также
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
12
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю