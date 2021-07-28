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Нагорный поднялся на четвертое место в многоборье после третьего снаряда

14:43
Никита Нагорный. Фото AFP
Никита Нагорный. Фото AFP
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Россиянин Никита Нагорный поднялся на четвертое место в многоборье после выступления на кольцах. Это был третий вид программы.

Россиянин Артур Далалоян занимает седьмую строчку.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 3

1. Сяо Жуотен (Китай) — 43,933 (14,533)

2. Даики Хасимото (Япония) — 43,532 (13,533)

2. Сунь Вэй (Китай) — 43,532 (14,066)

4. Никита Нагорный (Россия) — 43,365 (14,666)

7. Артур Далалоян (Россия) — 42,616 (14,666)

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Иван Шитик все материалы автора

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