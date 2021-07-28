Нагорный занимает пятое место в многоборье после двух снарядов, Далалоян — 11-й
14:08
Россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян борются за медали в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В многоборье они выступили на двух снарядах.
После этого Нагорный занимает пятое место, Далалоян — 11-е. Лидирует японец Даики Хасимото.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Многоборье
Смена 2
1. Даики Хасимото (Япония) — 29,999 (15,166)
2. Сунь Вэй (Китай) — 29,466 (14,966)
3. Сяо Жуотен (Китай) — 29,400 (14,700)
5. Никита Нагорный (Россия) — 28,699 (14,266)
11. Артур Далалоян (Россия) — 27,950 (13,900)
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