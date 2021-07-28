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Нагорный занимает пятое место в многоборье после двух снарядов, Далалоян — 11-й

14:08
Никита Нагорный. Фото Getty Images
Никита Нагорный. Фото Getty Images
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Россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян борются за медали в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В многоборье они выступили на двух снарядах.

После этого Нагорный занимает пятое место, Далалоян — 11-е. Лидирует японец Даики Хасимото.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Многоборье

Смена 2

1. Даики Хасимото (Япония) — 29,999 (15,166)

2. Сунь Вэй (Китай) — 29,466 (14,966)

3. Сяо Жуотен (Китай) — 29,400 (14,700)

5. Никита Нагорный (Россия) — 28,699 (14,266)

11. Артур Далалоян (Россия) — 27,950 (13,900)

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Иван Шитик все материалы автора

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