Мустафина считает, что Мельникова и Уразова сделали свой максимум в финале личного многоборья на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о выступлении Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Они молодцы, что достойно представили страну и не допустили грубых ошибок, — приводит слова Мустафиной «Газета.Ru». — Да, возможно, где-то Ангелине Мельниковой не хватило сложности, на том же бревне. А к Владе Уразовой, наверное, вообще вопросов нет, потому что она молодая, это ее первые игры. Но, несмотря на это, она все равно очень достойно представила страну, что не может не радовать.

О том, что стоило бы повысить базовую сложность, слишком просто говорить. Но это очень сложно сделать. Поэтому я считаю, что они сделали свой максимум, и они молодцы.

Андраде меня удивила, она мне очень понравилась. Как раз она показала и сложную базовую стоимость, и очень хорошее исполнение. Американка тоже неплоха, но она выигрывает за счет брусьев и за счет того, что все сегодня прошла без падений, и довольно неплохо — даже хорошо».

Мельникова набрала 57,199 балла и заняла третье место в финале турнира. Уразова стала четвертой (56,966).

Золото выиграла американка Суниса Ли (57,433). Серебряным призером стала бразильянка Ребека Андраде (57,298).