Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии.

«Конечно, я следила! Я плакала! Поздравляю наших ребят. Я очень счастлива за них. Мы так долго ждали эту победу. Спасибо большое ребятам! Они доставили нам такое удовольствие», — сказала Тарасова «СЭ»

Второе место в турнире досталось японским гимнастам, бронзу завоевали китайцы.

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