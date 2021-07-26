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Татьяна Тарасова — о победе российских гимнастов на Олимпиаде: «Я плакала!»

16:24
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Фото AFP
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Фото AFP
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии.

«Конечно, я следила! Я плакала! Поздравляю наших ребят. Я очень счастлива за них. Мы так долго ждали эту победу. Спасибо большое ребятам! Они доставили нам такое удовольствие», — сказала Тарасова «СЭ»

Второе место в турнире досталось японским гимнастам, бронзу завоевали китайцы.

Невероятные эмоции российских гимнастов после победы на Олимпиаде: мокрые глаза, ликование и слезы

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