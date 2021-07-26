Татьяна Тарасова — о победе российских гимнастов на Олимпиаде: «Я плакала!»
16:24
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
Ранее, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Японии.
«Конечно, я следила! Я плакала! Поздравляю наших ребят. Я очень счастлива за них. Мы так долго ждали эту победу. Спасибо большое ребятам! Они доставили нам такое удовольствие», — сказала Тарасова «СЭ»
Второе место в турнире досталось японским гимнастам, бронзу завоевали китайцы.
Невероятные эмоции российских гимнастов после победы на Олимпиаде: мокрые глаза, ликование и слезы
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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