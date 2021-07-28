Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ахаимову с победой на Олимпиаде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил гимнастку Лилию Ахаимову с победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Уважаемая Лилия Игоревна! — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС. — Поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Токио в командном первенстве по спортивной гимнастике среди женщин!

На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали. Ваш успех свидетельствует о продолжении славных традиций спортивной гимнастики в Санкт-Петербурге".

Золотые медали также завоевали россиянки Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.