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Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ахаимову с победой на Олимпиаде

01:45
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил гимнастку Лилию Ахаимову с победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Уважаемая Лилия Игоревна! — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС. —  Поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Токио в командном первенстве по спортивной гимнастике среди женщин!

На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали. Ваш успех свидетельствует о продолжении славных традиций спортивной гимнастики в Санкт-Петербурге".

Золотые медали также завоевали россиянки Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11998847

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Евгений Петров все материалы автора

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