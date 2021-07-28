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Бывший посол США в РФ Макфол на русском языке поздравил российских гимнасток с золотом Олимпиады

01:24
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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде в Токио. В своем Twitter он написал сообщение на русском языке.

«Поздравляю!», -говорится в сообщении.

В составе сборной России выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, третьей — команда Великобритании.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/McFaul/status/1420070939060969482

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Евгений Петров все материалы автора

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