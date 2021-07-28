Бывший посол США в РФ Макфол на русском языке поздравил российских гимнасток с золотом Олимпиады
01:24
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде в Токио. В своем Twitter он написал сообщение на русском языке.
Поздравлю! https://t.co/e9SgDHIFCR— Michael McFaul (@McFaul) July 27, 2021
«Поздравляю!», -говорится в сообщении.
В составе сборной России выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, третьей — команда Великобритании.
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