Спортивная гимнастика на Олимпиаде, мужское индивидуальное многоборье: где смотреть прямую трансляцию

28 июля в Токио (Япония) пройдет финал мужского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.15 (мск).

В составе сборной России на турнире индивидуального многоборья выступят Артур Далалоян и Никита Нагорный. Ранее, 26 июля, российские гимнасты Нагорный, Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин выиграли командное первенство Олимпийских игр в Японии.

Следить за онлайн-трансляцией 28 июля мужского индивидуального многоборья можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о формате и расписании олимпийского турнира по спортивной гимнастике смотрите здесь.