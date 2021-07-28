Спортивная гимнастика на Олимпиаде, мужское индивидуальное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
11:15
28 июля в Токио (Япония) пройдет финал мужского индивидуального многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.15 (мск).
В составе сборной России на турнире индивидуального многоборья выступят Артур Далалоян и Никита Нагорный. Ранее, 26 июля, российские гимнасты Нагорный, Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин выиграли командное первенство Олимпийских игр в Японии.
Следить за онлайн-трансляцией 28 июля мужского индивидуального многоборья можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
Подробную информацию о формате и расписании олимпийского турнира по спортивной гимнастике смотрите здесь.
18341 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю