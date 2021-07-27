Гимнастка Листунова: «Старалась ни о чем не задумываться, просто выходить и делать свое дело»
17:40
Российская гимнастка Виктория Листунова поделилась эмоциями после победы женской команды в многоборье на Олимпиаде в Токио.
— Вика, а вы что чувствовали? Вы и на бревне, и на вольных выходили в такой решающий момент, когда от вас очень многое зависело.
— Старалась сильно ни о чем не задумываться, просто выходить и делать свое дело. Ни хуже, ни лучше, как отрабатывали на тренировках. В принципе, так и удалось, я очень рада. Все хорошо, что хорошо кончается, так сказать, — сказала Листунова.
Российская команда, которую представляли Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
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