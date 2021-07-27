Американка Байлз поздравила российских гимнасток с победой на Олимпиаде
17:50
Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз поздравила сборную России с победой в командном многоборье.
Симона Байлз и Ангелина Мельникова. Фото AFP
Напомним, 24-летняя американка снялась с финала командных соревнований. Федерация спортивной гимнастики США не назвала причину такого решения.
Российская команда набрала 169,528 балла. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
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