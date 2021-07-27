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Мельникова — о снятии Байлз: «Ничего не подумали. Просто делали свою работу»

17:31
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о четырехкратной олимпийской чемпионке Симоне Байлз, которая снялась с финала командных соревнований на Олимпиаде в Токио.

— Что сказали Симоне Байлз, когда она подошла поздравить вас? 

— Я спросила, что случилось, она ответила «Ничего», она ничего не ответила, точнее, что это неважно.

— Что подумали, когда увидели, что она (Байлз) не смогла продолжить участие в соревнованиях? 

— Мы ничего не подумали. Просто делали свою работу. Мы должны были не обращать внимания.

— Вообще, видели, что ее нет? 

— Естественно, — сказала Мельникова.

Российская команда, которую представляли Мельникова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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