Мельникова — о снятии Байлз: «Ничего не подумали. Просто делали свою работу»
Российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о четырехкратной олимпийской чемпионке Симоне Байлз, которая снялась с финала командных соревнований на Олимпиаде в Токио.
— Что сказали Симоне Байлз, когда она подошла поздравить вас?
— Я спросила, что случилось, она ответила «Ничего», она ничего не ответила, точнее, что это неважно.
— Что подумали, когда увидели, что она (Байлз) не смогла продолжить участие в соревнованиях?
— Мы ничего не подумали. Просто делали свою работу. Мы должны были не обращать внимания.
— Вообще, видели, что ее нет?
— Естественно, — сказала Мельникова.
Российская команда, которую представляли Мельникова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
Результаты опроса
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