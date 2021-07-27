Гимнастка Ахаимова поделилась эмоциями после победы команды в многоборье Олимпиады

Российская спортивная гимнастка Лилия Ахаимов поделилась эмоциями после победы женской команды в многоборье на Олимпиаде в Токио.

— Было сообщение, что на Токио надвигается тайфун. С каким природным явлением можете сравнить свою победу сегодня?

— Когда Геля пришла сегодня к нам в зал, он сказала: «Девочки, у меня хорошая чуйка». Честно, мы настолько поверили в это... Когда человек чувствует внутри, ты сам начинаешь в это верить или мы хотели в это верить. Но когда мы закончили, я сказала: «Блин, твоя чуйка реально работает». Наверное, теперь придется эту чуйку с собой на все соревнования возить дальше. Классно, что мы верили в это вместе, и это сработало. Здорово, когда чувствуешь свыше, что есть шанс, и удача будет на твоей стороне.

— А когда поверили, что шанс точно не упустите?

— После того, как закончили. Было волнительно после бревна. Чуйка была хорошая, но после бревна стало не по себе. Но на вольные... Мы просто видели, что выигрываем 0,8 после бревна, даже с нашими грубыми ошибками. Уже более уверенно себя почувствовали, поэтому вольные получилось сделать по максимуму.

Российская команда, которую представляли Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).