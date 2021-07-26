Российский гимнаст Давид Белявский поделился впечатлениями от победы своей команды на Олимпийких играх в Токио.

«В команде выступать сложнее, здесь 18 выходов всегда. А в индивидуальных стартах всегда один.

Квалификация ничего не значит, там главное попасть в топ-8. А в финале все будет совсем по-другому. На моей первой Олимпиаде в Лондоне мы заняли второе место в квалификации, а итог не получился.

Сегодня с трибун даже немного покрикивали, это было прикольно. Хорошо, что 4 место заняла команда США. Потому что мы хотели пойти с ними, они парни энергичные, заряжали нас. Видимо, они всегда так себя ведут», — заявил Белявский.

26 июля мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх Токио (Япония).

Это первая победа россиян в командном многоборье на Олимпиадах с 1996 года.