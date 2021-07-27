Ангелина Мельникова сравнила Олимпиады в Рио и в Токио
18:14
Российская гимнастка Ангелина Мельникова после победы сборной команды в многоборье на Олимпиаде в Токио сравнила предыдущие и нынешние Игры.
— Можете ли вы как-то сравнить две Олимпиады по ощущениям, атмосфере?
— Рио, наверное, было более эмоциональное для меня, я была маленькая. И были зрители, это крики, шум с трибун. В Рио было больше волнения. Сейчас я даже в два-три раза уверенней выхожу на помост, чем выходила там. Дело в уверенности, наверное.
Мельникова стала олимпийской чемпионкой вместе с Лилией Ахаимовой, Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой. Россиянки набрали набрала 169,528 балла.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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