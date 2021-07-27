Немов отреагировал на победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу женской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Самые-самые-самые! Других слов просто нет. Наши золотые девочки. Два! Два золота в командном зачете. Наши парни и девушки навсегда в истории Олимпиады! Мы — самая сильная гимнастическая страна в мире! А впереди еще личные соревнования, и я уверен, что там нас тоже ждут победы», — написал Немов в Instagram.

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Вчера, 26 июля, мужская команда по спортивной гимнастике также выиграла золотые медали в многоборье.