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Немов отреагировал на победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

19:45
Женская сборная России по спортивной гимнастике. Фото Twitter
Женская сборная России по спортивной гимнастике. Фото Twitter
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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу женской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Самые-самые-самые! Других слов просто нет. Наши золотые девочки. Два! Два золота в командном зачете. Наши парни и девушки навсегда в истории Олимпиады! Мы — самая сильная гимнастическая страна в мире! А впереди еще личные соревнования, и я уверен, что там нас тоже ждут победы», — написал Немов в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алексеи? Немов (@alexey_nemov)

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Вчера, 26 июля, мужская команда по спортивной гимнастике также выиграла золотые медали в многоборье.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR1Q-FdBUkB/

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