Российская гимнастка Лилия Ахаимова прокомментировала победу женской команды в многоборье на Олимпиаде в Токио.

— Лилия, насколько сложнее здесь? Все-таки вы самая опытная, лидер. В Рио была другая ситуация.

— Здесь намного легче. Повторюсь, там мне было 16, как Вике, она переживает, ее все успокаивают, я такая же была. Сейчас с уверенностью выхожу.

— С психологической точки зрения будет проще в следующем, или наоборот?

— Всегда, когда есть медаль за спиной, намного проще выступать дальше.

— По поводу атмосферы. Когда американки выступали, у них и журналисты были, такая толпа, человек 200-300.

— Конечно, мы чувствовали, что у них очень сильная поддержка. У нас так... слабенько. Мы просто стеснительные за помостом, а на помосте — явно не стеснительные.

За сборную России также выступали Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Россиянки набрали набрала 169,528 балла.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.