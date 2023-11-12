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Медведев — об Олимпиаде-2024: «Мы с Рублевым пока не знаем, сможем ли сыграть»

Медведев высказался о возможности сыграть на Олимпийских играх-2024
Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже. Он отметил, что пока не знает, сможет ли сыграть на турнире.

«Мы с Андреем [Рублевым] пока не знаем, сможем ли сыграть, но, если будет такая возможность, я точно буду там. В теннисе, возможно, игроки склонны думать, что, может быть, это не самый важный турнир в мире, но он, безусловно, по-своему красив. Наверняка что-то изменится в программном плане, учитывая, что Олимпийские игры будут проходить на грунте», — сказал Медведев на пресс-конференции перед Итоговым турниром ATP.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран. Осенью Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
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