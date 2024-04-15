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Сегодня, 14:00

Тарасова — о словах Макрона про олимпийское перемирие: «Не понимаю, почему он сказал об этом только сейчас»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась по поводу инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпиады-2024.

«Вообще, на время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости. Не понимаю, почему он мог сказать об этом только сейчас. Он мог даже об этом не говорить. Это и так известно», — сказала Тарасова «СЭ».

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Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.

Олимпиада
Париж-2024
Татьяна Тарасова
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