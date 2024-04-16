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Сегодня, 09:25

Российскую пятиборку Баташову заявили на предолимпийский квалификационный этап Кубка мира в Анкаре

Алина Савинова
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Имеющая нейтральный статус россиянка Ульяна Баташова выступит на квалификационном этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз современного пятиборья.

Баташова является единственным представителем российского современного пятиборья, получившим право выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Ранее она была вынуждена пропустить первый этап в Египте из-за отсутствия у нее на тот момент нейтрального статуса.

29-летняя спортсменка — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете (2018, 2020), в команде (2019, 2020) и в эстафете (2013, 2020), двукратный серебряный призер чемпионата мира в команде и эстафете (2017, 2021). Также она принимала участие в Олимпийских играх в Токио.

Кубок мира по современному пятиборью в Анкаре стартует 16 апреля. Его участники имеют возможность заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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