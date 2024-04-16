В Олимпии стартовала церемония зажжения олимпийского огня

В Греции стартовала церемония зажжения олимпийского огня перед Олимпиадой-2024 в Париже.

Церемония зажжения олимпийского огня традиционно проходит в Олимпии, где зародилась традиция проведения Олимпийских игр.

Ожидается, что церемонию посетят глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Греции Катерина Сакелларопулу, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.