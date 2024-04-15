Макрон заявил, что хочет добиться перемирия в конфликтах на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться перемирия во всех конфликтах в период проведения Олимпиады-2024

«Мы будем работать над олимпийским перемирием», — приводит слова Макронс Regnum со ссылкой на телеканал BFMTV.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.