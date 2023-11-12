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Сегодня, 21:42

Поздняков назвал верными слова Баха о политическом нейтралитете в спорте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прав в своем призыве к политическому нейтралитету в спорте, но добавил, что функционеру стоит подкрепить свои слова делом.

«Я считаю, что это очень правильные слова. Но, к сожалению, слова с поступками в последнее время расходятся», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК не рассматривает возможность отмены Олимпиады-2024 в Париже из-за роста числа военных конфликтов.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
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