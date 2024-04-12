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Сегодня, 11:00

Хачанов: «Олимпиада для меня — важное соревнование»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером признался, что с его выступлением на Олимпиаде-2024 связаны «много технических моментов, которые надо будет решить».

Ранее о желании сыграть в Париже заявили Даниил Медведев Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова. В ответ глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков назвал наших теннисистов «командой иноагентов». На прошлых Играх-2002 Хачанов завоевал серебро в одиночном разряде.

— Собираетесь ли на Олимпиаду в Париж? И сидит ли до сих пор заноза от проигрыша в финале предыдущей Александру Звереву?

— В принципе, собираюсь, но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование.

Да, в какой-то степени обидно то, что в Токио не выиграл золото. Но, опять же, все относительно. Я заработал серебро в одиночке, что гораздо сложнее, чем в паре и миксте. Всегда может быть что-то лучше, но ты отдаешь себе отчет, что-то, чего ты достиг, все равно идет в копилку.

— Насколько вы сейчас удовлетворены своей карьерой? Какие цели ставите сейчас перед собой и что больше всего не устраивает в своей игре?

— Нет предела совершенству. Основная задача стоит такая же, как и в прошлом году, — как можно быстрее войти обратно в десятку. А то в прошлом году вошел — и потом не играл три с половиной месяца, пропустил очень много больших турниров. Мне надо продолжать двигаться в том же направлении, что и последние два года. Считаю, что получалось неплохо, но всегда можно лучше.

Самое главное — чтобы было без травм. Попасть в десятку, продолжать играть на серьезных турнирах — «Больших шлемах» и «мастерсах», да на любых соревнованиях, которые выбираю, из чего и складывается рейтинг. Я мотивирован, большие цели остаются. Надеюсь идти к ним дальше.

Карен Хачанов. «Медведев — необычный, Рублев — серьезный, я — веселый». Интервью Карена Хачанова

Олимпиада
Париж-2024
Карен Хачанов
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