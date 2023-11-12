Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:09

Бах заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

Глава МОК Томас Бах заявил, что организация не рассматривает вариант отмены Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов, информирует ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

Томас Бах. МОК всегда игнорировал нарушение олимпийского перемирия. Почему он вспомнил о нем сейчас?

Бах отметил сильную геополитическую напряженность, но подчеркнул, что было бы совершенно неправильно пожертвовать предстоящей Олимпиадой.

«У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии, — заявил глава МОК. — Я не знаю, будет ли мировая война. В настоящее время в мире насчитывается 28 военных конфликтов».

По его словам, МОК не может предать основную идею спорта.

«Наша миссия — гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать, людям необходимо то, что их объединит», — заявил Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.

Источник: ТАСС
Томас Бах
1
Читайте также
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоркина о критериях допуска россиян: «Я бы на таких условиях в Париж не поехала»

Медведев — об Олимпиаде-2024: «Мы с Рублевым пока не знаем, сможем ли сыграть»
Новости
RSS RSS
Все новости