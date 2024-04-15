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Сегодня, 13:54

Президент Франции Макрон рассказал о мерах безопасности на открытии Олимпиады-2024

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о безопасности на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Мы создадим безопасный периметр вокруг места проведения церемонии за несколько дней, даже за несколько недель. В жизни всегда есть риски, но периметр безопасности будет очень широкий. Мы будем проверять всех входящих и выходящих, за восемь дней до этого мы полностью оцепим территорию», — сказал Макрон в эфире радиостанции RMC.

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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