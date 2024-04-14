Россиянка, выступающая за Киргизию, лишилась шансов на олимпийскую путевку в марафоне

Пятикратная чемпионка России в марафоне Сардана Трофимова, с 2022 года представляющая на международных соревнованиях Киргизию, заняла четвертое место на марафоне в немецком Ганновере и не смогла выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Париже.

Ей не хватило буквально 42 секунды. Олимпийский норматив составляет 2 часа 26 минут и 50 секунд, а Трофимова пробежала дистанцию 42 километра и 195 метров за 2.27,32.

Победу в Ганновере у женщин со временем 2.23,50 праздновала Доминка Майер из Германии. У мужчин первенствовал Аманал Петрос из Германии (2.06,05).