Песков заявил, что Кремль не получал официальных предложений об олимпийском перемирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить олимпийское перемирие в период проведения Олимпиады в Париже.

Российский чиновник отметил, что Украина использует подобные инициативы для перевооружения.

«Как правило, киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. Ну и потом, до сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал», — цитирует Пескова RT.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.