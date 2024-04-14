Главный тренер сборной по плаванию Чепик о поездке на Олимпиаду: «Хотелки могут быть разные. Моя позиция — ни в коем случае»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, как относится к возможному участию российских пловцов в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Про Олимпиаду мы вообще не говорим. Хотелки могут быть разные, у каждого человека они свои. Моя позиция, лично моя — ни в коем случае не стоит. Все остальные спортсмены решают сами», — сказал Чепик.

Также специалист прокомментировал старт чемпионата России по плаванию-2024, который проходит в Казани.

«Прошли первые заплывы, результатами мы в целом довольны. В Казани всегда все великолепно и стало даже намного лучше, освещение другое, баннеры новые. Это место подходит для проведения самых крупных соревнований», — добавил Сергей.

Ранее заявлялось, что российские пловцы смогут выступить на международном турнире в Боснии и Герцеговине, где у них будет возможность выполнить олимпийский норматив для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

С весны 2022 года россияне не могут участвовать в турнирах под эгидой World Aquatics. В 2023 году был разработан механизм «нейтрализации», при котором ограничения снимаются.