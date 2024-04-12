Мамиашвили назвал позорищем требование Украины отстранить российских борцов

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал требование Украины не пускать на Олимпиаду-2024 нескольких борцов из России и Белоруссии.

«Можно только сожалеть об этом, какие бы условия не предлагали жизненные обстоятельства, что-то людское в любом случае должно оставаться. К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру. Это же не вчера появилось», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить Ванессу Колодинскую из Белоруссии и россиян Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Миладу Алирзаеву, Сергея Семенова, Надежду Соколову, Алину Касабиеву, Ханум Велиеву, Наталью Малышеву и Артура Найфонова.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.