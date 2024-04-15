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Сегодня, 16:51

Валуев — о предложении Макрона: «Перемирие мы уже предоставляли»

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпиады-2024.

«Какой же он миротворец, что отправляет солдат Франции в зону конфликта? Перемирие мы уже предоставляли. И мы знаем, зачем оно Украине», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

(Константин Передерий)

Олимпиада
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