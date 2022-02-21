Тайвань накажет знаменосца своей страны за любовь к Китаю. Скандал после Олимпиады

Печальная история конькобежки Хуан Юй-тин, представлявшей на Играх-2022 Китайский Тайбэй.

В воскресенье завершилась зимняя Олимпиада в Пекине, но скандалы вокруг этих Игр продолжаются. Праздник спорта проходил на фоне тяжелой политической ситуации во всем мире. А политические скандалы омрачили эти Игры еще до их начала — правительства некоторых государств, включая Великобританию, США, Канаду и Австралию, объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.

«Администрация Байдена не будет направлять на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине дипломатов или иных официальных представителей. Причина — преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека», — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Потом политические скандалы продолжались и по ходу самой Олимпиады. Например, украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал на камеру плакат с надписью «Нет войне в Украине». Был и совсем одиозный случай. Российский фристайлист после выступлений обнялся с украинцем Александром Абраменко, за что последний словил целую гору хейта от украинских болельщиков. Что не помещало МОК потом включить эти объятия в заключительную подборку кадров с Игр-2022, а Томасу Баху — намекнуть в своей итоговой речи на то, что он одобряет подобное поведение олимпийцев.

Принесла извинения за свой поступок

Но об одном жутчайшем случае на этой Олимпиаде российские болельщики еще не слышали. Случился он в сборной Тайваня. Стоит напомнить, что отношения между Китаем и этим островом крайне холодны (если это вообще можно назвать отношениями). Дело в том, что Китай беспрекословно считает Тайвань своей территорией, а тайваньские власти называют себя независимым государством. В результате многочисленных бойкотов Тайвань выступает на Олимпиадах под названием Китайский Тайбэй и под специально придуманным олимпийским флагом.

Мы не будем влезать в этот спор, а лишь расскажем об инциденте, который возник на Олимпиаде-2022, куда тайваньцы ехали как в логово врага — с серьезными опасениями за свое благополучие. Тем не менее накануне Игр тайваньская конькобежка и знаменосец страны на церемонии открытия Хуан Юй-тин внезапно выложила в соцсетях видео, где она на тренировке красовалась в форме олимпийской сборной Китая, которую ей подарили китайские подруги. И оставила миролюбивый комментарий в духе принципов олимпизма: «В мире спорта нет разных национальностей, мы все хорошие товарищи за пределами спортивных арен. Я не хочу отвлекать внимание от того, что важно», — написала Юй-тин.

А после забега на 1500 метров эта спортсменка еще и заявила Beijing Daily, что чувствует себя в Пекине как дома. Такой поступок вызвал бурную реакцию на родине Хуан Юй-тин. Спортсменке пришлось удалить публикацию и закрыть комментарии в Instagram. Затем выступил и заместитель руководителя Управления по делам спорта Тайваня Линь Чжэ-хун, который заявил, что Юй-тин осознала всю остроту отношений двух стран и принесла извинения за свой поступок.

На радость ненавистникам и троллям

Но сама спортсменка на этом не остановилась. После своего последнего выступления на Олимпиаде, на дистанции 1000 метров, на своей странице в Facebook она поблагодарила всех, кто ее поддержал, и заявила, что открывает комментарии «для ненавистников и троллей».

В итоге у Юй-тин на родине начались реальные проблемы. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан потребовал провести расследование в отношении спортсменки и избрать против нее меру пресечения. Для этого пройдет специальное собрание олимпийского комитета Тайваня и союза конькобежцев этого острова. Также Тайвань примет перечень правил для спортсменов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, в частности — на Азиатских играх, которые должны пройти в сентябре этого года в китайском Ханчжоу. Будем надеяться, что Юй-тин спокойно вернется домой и отделается за свою лояльность к материковому Китаю лишь денежным штрафом, а не дисквалификацией.