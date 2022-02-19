«Мне очень хотелось уйти из спорта!» Внучка голливудской актрисы Джины Лоллобриджиды взяла медали в Пекине

История конькобежки из Италии.

Олимпийские игры-2022. Коньки. Масс-старт

Женщины

1. Ирена Схаутен (Нидерланды)

2. Ивана Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)...

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине подошли к концу. Мы увидели окончание эпохи великого голландца Свена Крамера у мужчин. Стали свидетелями продолжения успехов Ирен Вюст у женщин. Лучше узнали молодых олимпийских чемпионов Нильса ван дер Пула из Швеции и американку Эрин Джексон. Расстроились по поводу отсутствия золота Олимпиады у российской сборной — в нашем активе серебро в команднике и бронза у Ангелины Голиковой в заезде на 500 метров. А еще Игры-2022 запомнятся медалями итальянской конькобежки Франчески Лоллобриджиды.

Олимпийская мечта маленькой девочки

31-летняя спортсменка из Фраскати — двоюродная внучка знаменитой голливудской актрисы XX века Джины Лоллобриджиды. Она получила всемирную славу благодаря съемкам в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Сто и одна ночь Симона Синема» и многих других картинах. Джине довелось работать с такими звездами, как Фрэнк Синатра и Дженнифер Джонс. Еще в конце 1990-х годов актриса ушла на покой, но теперь о работах 94-летней звезды миру напоминает ее очаровательная родственница.

Франческа Лоллобриджида начинала свою карьеру в роликах. Это занятие она не бросила до сих пор, но в какой-то момент ей выпал шанс попробовать себя в конькобежном спорте. С 15 лет Франческа не вылезает с тренировок и соревнований.

«Я всегда мечтала об Олимпиаде, а ролики не входят в ее программу. Меня всю жизнь тренировал мой папа. Мы жили в Риме, так что не было возможности готовиться на льду, пришлось смириться. Но папа в один день взял меня и сказал: «Садись в машину. Поедем в путешествие!» Он отвез меня в Тренто и поставил на коньки. В итоге приходилось ездить туда на тренировки по выходным по 6 часов туда-обратно. Это очень трудно и морально, и физически. В какой-то момент очень хотелось уйти из спорта. Если бы у меня была возможность перемотать время назад, не уверена, что снова выбрала бы этот путь», — говорила Лоллобриджида в интервью журналу Marie Claire.

11 лет без наград — и подиум Игр

Мечта о поездке на Олимпиаду у Франчески исполнилась в 2013 году, когда она квалифицировалась на Игры в Сочи. Однако ни в России, ни спустя четыре года в корейском Пхенчхане хороших результатов добиться не удалось. Ничего не клеилось и на других важных стартах. С 2007 года у Лоллобриджиды не получалось завоевывать награды ни на одном юниорском или взрослом крупном турнире. Прорыв случился в 2018 году: итальянка взяла золото в масс-старте на чемпионате Европы в Коломне. С этого момента она стабильно поднимается на подиумы ЧМ и ЧЕ — в том числе на стайерских дистанциях.

А в Пекине Лоллобриджида, наконец, взяла и олимпийские награды. Сначала серебро на дистанции 3000 метров, а в последний медальный день выгрызла бронзу в масс-старте. Эмоции у спортсменки зашкаливали:

— Для меня это — золото, потому что прошла длинный путь к этому успеху! Просто не могу сдержать слез. Поймите, я не родилась на льду, а в итоге у меня все получилось, — восклицала Лоллобриджида в разговоре с итальянскими журналистами.

Корреспонденты не могли не спросить Франческу про взаимоотношения со знаменитой двоюродной бабушкой. Вот какой последовал ответ:

— Мой отец был знаком с ней, а я нет. Я постоянно занималась спортом, поэтому мы так и не увиделись. К сожалению, у меня нет времени поддерживать связь даже с самыми близкими родственниками. Но восхищаюсь Джиной! Стану ли известнее ее? Никогда не осмелюсь такое сказать.

Несмотря на это, итальянские болельщики продолжают искать сходства во внешности двух прекрасных «Лолло».