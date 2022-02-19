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Сегодня, 16:10

«Мне очень хотелось уйти из спорта!» Внучка голливудской актрисы Джины Лоллобриджиды взяла медали в Пекине

Внучка голливудской актрисы Лоллобриджиды стала бронзовой призеркой Олимпиады-2022
Сергей Федоров
Корреспондент
Франческа Лоллобриджида и ее бабушка Джина Лоллобриджида.
Фото «СЭ»
История конькобежки из Италии.

Олимпийские игры-2022. Коньки. Масс-старт
Женщины
1. Ирена Схаутен (Нидерланды)
2. Ивана Блонден (Канада)
3. Франческа Лоллобриджида (Италия)...

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине подошли к концу. Мы увидели окончание эпохи великого голландца Свена Крамера у мужчин. Стали свидетелями продолжения успехов Ирен Вюст у женщин. Лучше узнали молодых олимпийских чемпионов Нильса ван дер Пула из Швеции и американку Эрин Джексон. Расстроились по поводу отсутствия золота Олимпиады у российской сборной — в нашем активе серебро в команднике и бронза у Ангелины Голиковой в заезде на 500 метров. А еще Игры-2022 запомнятся медалями итальянской конькобежки Франчески Лоллобриджиды.

Публикация от ?Francesca Lollobrigida (@lollobrigida_francy)

Олимпийская мечта маленькой девочки

31-летняя спортсменка из Фраскати — двоюродная внучка знаменитой голливудской актрисы XX века Джины Лоллобриджиды. Она получила всемирную славу благодаря съемкам в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Сто и одна ночь Симона Синема» и многих других картинах. Джине довелось работать с такими звездами, как Фрэнк Синатра и Дженнифер Джонс. Еще в конце 1990-х годов актриса ушла на покой, но теперь о работах 94-летней звезды миру напоминает ее очаровательная родственница.

Франческа Лоллобриджида начинала свою карьеру в роликах. Это занятие она не бросила до сих пор, но в какой-то момент ей выпал шанс попробовать себя в конькобежном спорте. С 15 лет Франческа не вылезает с тренировок и соревнований.

«Я всегда мечтала об Олимпиаде, а ролики не входят в ее программу. Меня всю жизнь тренировал мой папа. Мы жили в Риме, так что не было возможности готовиться на льду, пришлось смириться. Но папа в один день взял меня и сказал: «Садись в машину. Поедем в путешествие!» Он отвез меня в Тренто и поставил на коньки. В итоге приходилось ездить туда на тренировки по выходным по 6 часов туда-обратно. Это очень трудно и морально, и физически. В какой-то момент очень хотелось уйти из спорта. Если бы у меня была возможность перемотать время назад, не уверена, что снова выбрала бы этот путь», — говорила Лоллобриджида в интервью журналу Marie Claire.

11 лет без наград — и подиум Игр

Мечта о поездке на Олимпиаду у Франчески исполнилась в 2013 году, когда она квалифицировалась на Игры в Сочи. Однако ни в России, ни спустя четыре года в корейском Пхенчхане хороших результатов добиться не удалось. Ничего не клеилось и на других важных стартах. С 2007 года у Лоллобриджиды не получалось завоевывать награды ни на одном юниорском или взрослом крупном турнире. Прорыв случился в 2018 году: итальянка взяла золото в масс-старте на чемпионате Европы в Коломне. С этого момента она стабильно поднимается на подиумы ЧМ и ЧЕ — в том числе на стайерских дистанциях.

А в Пекине Лоллобриджида, наконец, взяла и олимпийские награды. Сначала серебро на дистанции 3000 метров, а в последний медальный день выгрызла бронзу в масс-старте. Эмоции у спортсменки зашкаливали:

— Для меня это — золото, потому что прошла длинный путь к этому успеху! Просто не могу сдержать слез. Поймите, я не родилась на льду, а в итоге у меня все получилось, — восклицала Лоллобриджида в разговоре с итальянскими журналистами.

Корреспонденты не могли не спросить Франческу про взаимоотношения со знаменитой двоюродной бабушкой. Вот какой последовал ответ:

— Мой отец был знаком с ней, а я нет. Я постоянно занималась спортом, поэтому мы так и не увиделись. К сожалению, у меня нет времени поддерживать связь даже с самыми близкими родственниками. Но восхищаюсь Джиной! Стану ли известнее ее? Никогда не осмелюсь такое сказать.

Несмотря на это, итальянские болельщики продолжают искать сходства во внешности двух прекрасных «Лолло».

Барт Свингс (справа). Копил деньги на Сочи-2014 и получает помощь от футбольного клуба. Кто оставил Россию без наград в конькобежном масс-старте

Олимпиада
Франческа Лоллобриджида
Коньки
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