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Сегодня, 15:11

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпийские игры в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

В состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпийские игры в Пекине вошли шестнадцать спортсменов, сообщает официальный сайт федерации.

Женщины: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова.

Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.russkating.ru/News/item/sostav-sbornoj-rossii-po-konkobezhnomu-sportu-na-olimpijskie-igry-2022
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ангелина Голикова
Павел Кулижников
Руслан Мурашов
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