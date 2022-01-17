Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпийские игры в Пекине
В состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпийские игры в Пекине вошли шестнадцать спортсменов, сообщает официальный сайт федерации.
Женщины: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова.
Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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