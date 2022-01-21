Российские конькобежцы готовятся к Олимпийским играм в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске

Сборная России по конькобежному спорту приступила к заключительному этапу подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай).

Тренировки конькобежцев проходят с 20 по 27 января в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

Старший тренер женской сборной команды России по конькобежному спорту Павел Абраткевич рассказал: «Было принято решение последний подготовительный этап провести в Иркутске, потому что это один часовой пояс с Пекином и спортсмены смогут уже привыкнуть к этому времени. Приехали на восемь дней, у нас будет три дня рабочих, потом день отдыха и ещё три дня рабочих. И улетаем в Пекин».

Он также отметил, что всё, что необходимо в рамках тренировочного процесса, выполняется, главное сейчас, чтобы никто не заболел".

Решение провести в Иркутске заключительный этап подготовки к Олимпийским играм для части конькобежцев сборной России принял Союз конькобежцев России. Ледовый дворец «Байкал» тщательно подготовили к приезду конькобежной сборной команды. Специально были проведены работы по подготовке льда, что позволило сделать его более скользящим. Кроме того, были закуплены дополнительные системы климат-контроля для более комфортной температуры на ледовой арене. Проведенную подготовку высоко оценили конькобежцы.

«В последний раз в Иркутске я была весной на чемпионате России по конькобежному спорту и сейчас была приятно удивлена. Стало теплее на самом катке, и лед стал намного быстрее, чем в марте», — отметила многократный призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгения Лаленкова. — Акцент на тренировках будет поставлен больше на командную гонку именно у женской команды, потому что это реальные шансы на медали".

«Мы пока находимся в стадии адаптации, разница в пять часов с Москвой достаточно большая. На катке стало гораздо теплее. Качество льда не ухудшилось, и думаю, что все сотрудники, которые так с теплотой к нам относятся, будут прислушиваться к нашим рекомендациям, и иркутский каток будет становиться лучше и лучше», — сказал член сборной Руслан Захаров.

17 января был предствален состав сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаду.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, в конькобежном спорте — 14 комплектов наград.