Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Конькобежный спорт

Журова: «Голикова и Фаткулина являются претендентами на медали Олимпиады»

8 января, 23:04
Теги:

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что российские конькобежки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина являются претендентами на медали Олимпийских игр в Пекине.

В субботу российские спортсмены завоевали две награды на чемпионате Европы в Нидерландах: Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали обладательницами серебряной и бронзовой медали на дистанции 500 м. Россияне пропустили первый день соревнований, так как находились на карантине из-за положительных результатов теста на коронавирус у некоторых членов сборной.

«Голикова — действующая чемпионка мира. Она и Фаткулина — одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать. Мы видели этапы Кубка мира, там они выступали достойно, я бы очень хотела, чтобы девчонки поборолись именно за золотую медаль, хотелось бы передать им эстафету», — цитирует ТАСС Журову.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13376907

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Следователи проводят проверку после гибели шести человек в ХМАО
0
Реклама