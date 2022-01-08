Журова: «Голикова и Фаткулина являются претендентами на медали Олимпиады»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что российские конькобежки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина являются претендентами на медали Олимпийских игр в Пекине.

В субботу российские спортсмены завоевали две награды на чемпионате Европы в Нидерландах: Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали обладательницами серебряной и бронзовой медали на дистанции 500 м. Россияне пропустили первый день соревнований, так как находились на карантине из-за положительных результатов теста на коронавирус у некоторых членов сборной.

«Голикова — действующая чемпионка мира. Она и Фаткулина — одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать. Мы видели этапы Кубка мира, там они выступали достойно, я бы очень хотела, чтобы девчонки поборолись именно за золотую медаль, хотелось бы передать им эстафету», — цитирует ТАСС Журову.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.