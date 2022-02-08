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Сегодня, 15:54

Российский конькобежец заявил, что не смог справиться с нервами на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Российский конькобежец Даниил Алдошкин признался, что во время олимпийских соревнований на дистанции 1 500 м не смог совладать с собой и сконцентрироваться на забеге.

«Сегодня мандраж взял верх, не получилось справиться с самим собой. В целом я, в принципе, доволен, дебют состоялся, надеюсь, дальше будет полегче», — сказал Алдошкин ТАСС.

«Я бежал и думал не о дистанции. Не знаю, о чем думал, о чем-то пространственном. Когда ты во время дистанции осознаешь, что находишься не на дистанции, это неприятно осознавать, и это помешало», — пояснил спорстмен.

Нидерландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золотую медаль в забеге на 1 500 м, вторым стал нидерландец Томас Крул, третьим — Ким Мин Сок из Южной Кореи. Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, показавший восьмой результат.

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Источник: https://tass.ru/sport/13648253
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
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