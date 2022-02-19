Российский конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 завершился первый полуфинал масс-старта у мужчин.
В первом полуфинале россияин Даниил Алдошкин занял пятое место и вышел в финал. В другом полуфинале примет участие Руслан Захаров.
Финал масс-старта пройдет сегодня, 19 февраля и начнется в 11:30 мск.
Олимпийские игры-2022
Коньки. Мужчины. Масс-старт
1-й полуфинал
1. Кристиан Улеклейв (Норвегия)
2. Барт Свингс (Бельгия)
3. Нин Чжунянь (Китай)
4. Чунь Дже Вон (Корея)
5. Даниил Алдошкин (Россия)
6. Антуан Желина-Болью (Канада)
7. Свен Крамер (Нидерланды)
8. Сейтаро Итинохе (Япония)
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