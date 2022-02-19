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Сегодня, 10:10

Российский конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 завершился первый полуфинал масс-старта у мужчин.

В первом полуфинале россияин Даниил Алдошкин занял пятое место и вышел в финал. В другом полуфинале примет участие Руслан Захаров.

Финал масс-старта пройдет сегодня, 19 февраля и начнется в 11:30 мск.

Олимпийские игры-2022

Коньки. Мужчины. Масс-старт

1-й полуфинал

1. Кристиан Улеклейв (Норвегия)

2. Барт Свингс (Бельгия)

3. Нин Чжунянь (Китай)

4. Чунь Дже Вон (Корея)

5. Даниил Алдошкин (Россия)

6. Антуан Желина-Болью (Канада)

7. Свен Крамер (Нидерланды)

8. Сейтаро Итинохе (Япония)

Олимпиада
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