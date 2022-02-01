Кулижников: «Я не представляю, как в Пекине можно заболеть»

Кулижников не волнуется по поводу ПЦР-тестов и коронавируса на Олимпиаде

Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что ему сложно представить, как можно заразиться коронавирусом на Олимпиаде в Пекине при соблюдении противоэпидемических мер.

Спортсмен отметил, что не нервничает, сдавая ежедневные ПЦР-тесты.

«От нас ничего не зависит. Нервничать просто так? Мы все время в масках, каждый день ПЦР. Я не представляю, как тут можно заболеть», — цитирует ТАСС Кулижникова.

Он добавил, что, учитывая строгие меры, территория проведения Игр сейчас кажется самым безопасным местом.

Однако Кулижников считает ненужным соревноваться в защитных масках — в Пекине некоторые конькобежцы и фигуристы из других команд выходят на тренировку в специальных респираторах. «Если заставят — хорошо, но зачем? Это уже бред какой-то. Некоторые у нас катаются в масках всю тренировку. Если им удобно — хорошо», — добавил он.

27-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2015 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.