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Кулижников: «Рассчитывал каких-то звезд увидеть. Но никого не узнаю — только своих партнеров по команде»

Российский конькобежец Кулижников рассказал о ходе подготовки к Олимпийским играм в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о ходе подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

— За оставшиеся до старта дни можно как-то глобально улучшить кондиции, или вы их сейчас только поддерживаете на уровне?

— Можно еще набрать. А если все получится, то есть шанс вообще «стрельнуть» хорошенько, — цитирует Кулижникова сайт ОКР.

— Что дают ежедневные тренировки в Пекине?

— Как показывает практика, каждый день ты чему-то учишься. Вроде уже все умеешь, и вдруг понимаешь, что сделал что-то новое. Одно забывается, другое приходит. Все запомнить вообще нереально — я раньше даже записывал, как ногу ставить на первых шагах, что потом делать.

— Для вас это дебютные Олимпийские игры. Какие первые впечатления от того, что видите вокруг?

— Честно говоря, ничего необычного я пока не увидел. Возможно, из-за коронавируса смазались первые впечатления. Живем вчетвером в квартире, где у каждого небольшая комната и общий холл. Гуляем по Олимпийской деревне, ходим в столовую, ездим на автобусе на тренировки — в общем-то и все. Хотя, возможно, кто-то это более эмоционально воспринимает. Я всегда более спокойно на все реагирую.

— И тем не менее — в Олимпийской деревне живут представители разных видов спорта. Не каждый день такое бывает с вами.

— Народу действительно много. Я рассчитывал каких-то звезд увидеть — тех, кого по телевизору показывают. Но никого не узнаю — только своих партнеров по команде. Хотя я спорт не так часто и смотрю, мало кого знаю. А тут еще все в масках. Если очки надеть солнцезащитные — вообще непонятно, кто идет. Атмосфера в деревне яркая, это есть. Но у меня, наверное, были завышенные ожидания, а пока ничего сверхъестественного не происходит.

27-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2015 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://olympic.ru/news/interview/pavel-kulizhnikov-za-ostavsheesya-do-starta-vremya-mozhno-eshhe-pribavit/
Олимпиада
Павел Кулижников
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