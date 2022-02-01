Конькобежец Алдошкин высказался о качестве льда на олимпийской арене в Пекине
Российский конькобежец Даниил Алдошкин высказался о качестве льда в Национальном конькобежном овале в Пекине перед стартом Олимпиады.
Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.
«Каждый день лед меняется, работают профессионалы из Канады, насколько я знаю, — сказал спортсмен. — И еще нидерландцы со своими приборами измеряют все данные. Тяжело сказать, каким будет лед на соревнованиях. Я думаю, он будет лучше, чем на данный момент, и это не может не радовать. Рабочий лед. Нельзя сказать, что плохой», — цитирует Алдошкина ТАСС.
Соревнования по конькобежному спорту на Олимпиаде в Пекине состоятся с 5 по 19 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.
Источник: https://tass.ru/sport/13579561
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