Конькобежец Алдошкин высказался о качестве льда на олимпийской арене в Пекине

Российский конькобежец Даниил Алдошкин высказался о качестве льда в Национальном конькобежном овале в Пекине перед стартом Олимпиады.

Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

«Каждый день лед меняется, работают профессионалы из Канады, насколько я знаю, — сказал спортсмен. — И еще нидерландцы со своими приборами измеряют все данные. Тяжело сказать, каким будет лед на соревнованиях. Я думаю, он будет лучше, чем на данный момент, и это не может не радовать. Рабочий лед. Нельзя сказать, что плохой», — цитирует Алдошкина ТАСС.