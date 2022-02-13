«Я **** ждать 10 лет ради 10 места». Конькобежец Мурашов расстроен выступлением на Олимпиаде

Российский конькобежец Руслан Мурашов расстроен своим выступлением на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен опубликовал в сторис своего Instagram пост, в котором выразил свои эмоции.

«Я **** ждать 10 лет ради 10-го места... Хочу сдохнуть!» — написал Мурашов.

Скриншот сторис Руслана Мурашова. Фото Instagram

Вчера, 12 февраля Мурашов занял 10-е место на дистанции 500 метров. Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, который показал 7-й результат, Виктор Муштаков стал 9-м.