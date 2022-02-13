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Сегодня, 07:21

«Я **** ждать 10 лет ради 10 места». Конькобежец Мурашов расстроен выступлением на Олимпиаде

Конькобежец Мурашов расстроен своим выступлением на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Руслан Мурашов.
Фото Reuters

Российский конькобежец Руслан Мурашов расстроен своим выступлением на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен опубликовал в сторис своего Instagram пост, в котором выразил свои эмоции.

«Я **** ждать 10 лет ради 10-го места... Хочу сдохнуть!» — написал Мурашов.

Скриншот сторис Руслана Мурашова. Фото Instagram
Скриншот сторис Руслана Мурашова.
Фото Instagram

Вчера, 12 февраля Мурашов занял 10-е место на дистанции 500 метров. Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, который показал 7-й результат, Виктор Муштаков стал 9-м.

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Руслан Мурашов
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