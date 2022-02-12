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Сегодня, 15:26

Муштаков: «Перед стартами были совсем другие секунды. Не собрался, не знаю»

Российский конькобежец Муштаков затруднился назвать причину неудачи в забеге на 500 метров
Роман Шишов
Корреспондент

Российский конькобежец Виктор Муштаков отметил, что не сумел правильно подойти к забегу на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, также во время соревнований имелись сбои, связанные с качеством льда. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

«Не знаю, что случилось. Может, подошел неправильно, либо сказалась как-то моя болезнь, которая была, — цитирует ТАСС Муштакова. — На пике формы в сезоне показывал неплохие результаты. На сегодняшний день я выложился максимально, все отдал. Впереди дистанция 1 000 м, будем бороться. Сегодня на разминке перед стартами были совсем другие секунды. Не собрался, не знаю», — сказал Муштаков.

«Много сегодня было сбоев на дистанции в плане поворотов. Лед быстрый, хрупкий. Надеюсь, на 1 000 м будет спокойнее», — добавил спортсмен.

Муштаков на дистанции 500 м стал девятым с результатом 34,60 секунды. Лучший из россиян Артем Арефьев показал седьмой результат (34,56), Руслан Мурашов стал десятым (34,63).

Источник: https://tass.ru/sport/13689861
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