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Кулижников: «Нет такого, что Олимпиада для меня — самое главное. Моя цель — просто быть спортсменом»

Российский конькобежец Кулижников прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский конькобежец Павел Кулижников прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Если честно, на Олимпиаде чуть пострессовее, чем на ЧМ и ЧЕ. Но чего-то особенного не было, так как я ничего от результата не ждал, показал все, что сейчас смог. Ждал три недели здесь, ничего такого, тренировался. Не поднимается уровень вообще никак, хоть головой об стену бейся. Постковидное дало на психику. У меня вечная тревога, паника, головокружения. Это началось с лета и до сих пор продолжается. Иногда с человеком общаешься, а потом теряешь фокус и вообще не помнишь, о чем с ним разговоривал.

Знаю, как с этим бороться. Надо было лечиться и тренироваться, но решили рискнуть, чтобы поехать на Олимпиаду. Надеюсь, опыт здесь поможет в Милане. Если вылечусь и все это пройдет, я готов к новому циклу. Мне только 27, я еще не старый спортсмен. Но вообще, олимпийское золото не цель моей жизни. Нет такого, что Олимпиада для меня — самое главное. Моя цель — просто быть спортсменом, показывать результаты. У меня были высокие результаты, сегодня не получилось. Нет у меня олимпийского золота, и ладно. Обидно, конечно. Но если бы я был в лучшей форме, а выступил не очень, было бы в 100 раз обиднее», — рассказал спортсмен.

Кулижников показал промежуточное второе время на Олимпиаде-2022 в забеге на 1000 м

Сборная России по конькобежному спорту
Павел Кулижников
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