Китайский конькобежец Тиньюй выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 метров с олимпийским рекордом, Арефьев стал седьмым

Китайский конькобежец Тиньюй выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 метров с олимпийским рекордом

Китайский конькобежец Гао Тиньюй завоевал золото на Олимпиаде в Пекине на дистанции 500 метров.

Спортсмен установил новый олимпийский рекорд — 34,32 секунды.

Второе место занял кореец Ча Мин Кю, на третьей строчке — японец Ватару Морисиг.

Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, который занял седьмое место. Виктор Муштаков показал девятый результат, Руслан Мурашов стал десятым.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

500 м

Финал

1. Гао Тиньюй (Китай) — 34,32

2. Ча Мин Кю (Корея) — 34,39

3. Ватару Морисиг (Япония) — 34,49

4. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,522

5. Петр Михальски (Польша) — 34,524

6. Ким Чун Хо (Корея) — 34,54

7. Артем Арефьев (Россия) — 34,56

8. Юма Мураками (Япония) — 34,57

9. Виктор Муштаков (Россия) — 34,60

10. Руслан Мурашов (Россия) — 34,63