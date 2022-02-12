Китайский конькобежец Тиньюй выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 метров с олимпийским рекордом, Арефьев стал седьмым
Китайский конькобежец Гао Тиньюй завоевал золото на Олимпиаде в Пекине на дистанции 500 метров.
Спортсмен установил новый олимпийский рекорд — 34,32 секунды.
Второе место занял кореец Ча Мин Кю, на третьей строчке — японец Ватару Морисиг.
Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, который занял седьмое место. Виктор Муштаков показал девятый результат, Руслан Мурашов стал десятым.
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
500 м
Финал
1. Гао Тиньюй (Китай) — 34,32
2. Ча Мин Кю (Корея) — 34,39
3. Ватару Морисиг (Япония) — 34,49
4. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,522
5. Петр Михальски (Польша) — 34,524
6. Ким Чун Хо (Корея) — 34,54
7. Артем Арефьев (Россия) — 34,56
8. Юма Мураками (Япония) — 34,57
9. Виктор Муштаков (Россия) — 34,60
10. Руслан Мурашов (Россия) — 34,63