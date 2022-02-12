Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине. В четвертьфинальной командной гонке россиянки показали четвертый результат. Лучшее время показала сборная Японии. Коньки Пекин (Китай) Олимпийские игры-2022 Женщины Командная гонка Четвертьфинал 1. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Нана Такаги) — 2.53,61 2. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн) — 2.53,97 3. Нидерланды (Антуанетта де Йонг, Ирена Схаутен, Ирен Вюст) — 2.57,26 4. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.57,66