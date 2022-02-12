Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпиаде в Пекине
Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине.
В четвертьфинальной командной гонке россиянки показали четвертый результат.
Лучшее время показала сборная Японии.
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Командная гонка
Четвертьфинал
1. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Нана Такаги) — 2.53,61
2. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн) — 2.53,97
3. Нидерланды (Антуанетта де Йонг, Ирена Схаутен, Ирен Вюст) — 2.57,26
4. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.57,66
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