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Сегодня, 11:36

Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине.

В четвертьфинальной командной гонке россиянки показали четвертый результат.

Лучшее время показала сборная Японии.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Командная гонка

Четвертьфинал

1. Япония (Айано Сато, Михо Такаги, Нана Такаги) — 2.53,61

2. Канада (Ивана Блонден, Валери Мальте, Изабелла Вайдеманн) — 2.53,97

3. Нидерланды (Антуанетта де Йонг, Ирена Схаутен, Ирен Вюст) — 2.57,26

4. Россия (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) — 2.57,66

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Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки преследования на Олимпиаде-2022
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